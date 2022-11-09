'Güldür Güldür Show'un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

Ekranların komedi klasiği 'Güldür Güldür Show', kahkaha dolu skeçleri ve sevilen kadrosu ile SHOW TV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor, programda eğlence hız kesmeden devam ediyor.

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