Güldür Güldür Show'un sezon finali tanıtımı yayınlandı

7’den 70’e herkesin severek izlediği Güldür Güldür Show’da sürprizlerle ve eğlence dolu bir sezon finali sizleri bekliyor.

Kuşum Aydın’ın yanı sıra ekibin hazırladığı daha birçok özel sürprizin yer alacağı Güldür Güldür Show ile doya doya gülmeye hazır olun!

Ekranların komedi klasiği Güldür Güldür Show kahkaha dolu skeçleri ile yeni sezonda Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam edecek.

Güldür Güldür Show sezon finaliyle Cumartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de!