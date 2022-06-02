'Güldür Güldür Show'un çekimleri tamamlandı

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Sezonun son seyircili çekimi sonrası kutlama yapan 'Güldür Güldür Show' ekibi, en kısa zamanda seyirci ile yeniden kavuşmak için gün sayıyor. 9 sezondur erişilmesi zor bir başarıya imza atan sahne önü ve sahne arkası tüm çalışanlar bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.

'Güldür Güldür Show' ekibi, yeni bölüm çekimlerine kısa bir ara vererek tatile çıkacak ve çok yakında ekranlara 10. sezonuyla gelecek.