Güldür Güldür Show'dan anlamlı sezon finali

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Sekiz sezondur kahkahanın adresi olan Güldür Güldür Show’un, geçirdiğimiz zorlu seneye ve bir arada olabilmenin gücüne vurgu yapan konuşması seyircilere duygusal anlar yaşattı.

Önümüzdeki sezonda da programın devam edeceğine dair ilk müjdeyi veren oyuncular, en kısa zamanda seyirci ile kavuşmak için gün saydıklarını belirtti. Güldür Güldür Show kısa bir yaz arasından sonra yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. Sezonun yeni sürprizleri merakla bekleniyor.

"Güzel günlerde görüşmek üzere"