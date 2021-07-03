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Güldür Güldür Show'dan anlamlı sezon finali

Show TV'nin sevilen eğlence programı Güldür Güldür Show ekibi, sezon finalindeki anlamlı ve duygusal konuşmaları ile sosyal medyada gündem oldu!

03.07.2021 - 12:23 | Güncelleme: ABONE OL
Güldür Güldür Show'dan anlamlı sezon finali
Güldür Güldür Show'dan anlamlı sezon finali
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HABERTURK.COM

Sekiz sezondur kahkahanın adresi olan Güldür Güldür Show’un, geçirdiğimiz zorlu seneye ve bir arada olabilmenin gücüne vurgu yapan konuşması seyircilere duygusal anlar yaşattı.

Önümüzdeki sezonda da programın devam edeceğine dair ilk müjdeyi veren oyuncular, en kısa zamanda seyirci ile kavuşmak için gün saydıklarını belirtti. Güldür Güldür Show kısa bir yaz arasından sonra yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. Sezonun yeni sürprizleri merakla bekleniyor.

"Güzel günlerde görüşmek üzere"

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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