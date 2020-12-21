Güldür Güldür Show'dan 250. bölüm kutlaması!

7'den 70'e herkesin sevgilisi, ekranların vazgeçilmez komedi programı Güldür Güldür Show, 250. bölüm çekimini sahnede kutladı. Önceki gün gerçekleşen yılbaşı çekimi aynı zamanda 250. bölüm coşkusuna tanık oldu.

Sekizinci sezonunda 250 bölüme imza atan ekip mutluluklarını konfetiler eşliğinde sahnede kutladı. Ardından pasta kesen ekip, eğlenceli pozlar vermeyi de ihmal etmedi.

Show TV'nin her biri ayrı bir eğ...