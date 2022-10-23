'Güldür Güldür Show'dan 10'uncu sezona özel açılış sürprizi

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‘Güldür Güldür Show’un 10'uncu yılına özel hazırlanan şarkıyla sahneye çıkan ekip eğlenceli dans koreografisiyle büyük beğeni toplandı.

‘Güldür Güldür Show’ kadrosunun seslendirdiği şarkının sözü ve müziği Ramiz Bayraktar’a, dans koreografisi ise Burak Akyürek’e ait. Yayın öncesi provalarda bir araya gelen ekip, bu özel açılış sürprizi için günlerce prova yaptı. Salondaki seyircileri büyüleyen performans 10'uncu yılın heyecanı ve neşesini ekrana da yansıttı.

Ali Sunal’ın moderasyonuyla ekrana gelen ‘Güldür Güldür Show’da; Açelya Topaloğlu, Alper Kul, Aylin Kontente Kul, Aziz Aslan, Berkay Tulumbacı, Burak Topaloğlu, Doğa Rutkay, Erdem Yener, Giray Altınok, Gürhan Altundaşar, Hasibe Eren, İrem Kahyaoğlu, Mahir İpek, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Ömür Arpacı, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Toygan Avanoğlu, Uğur Bilgin ve Ünal Yeter her hafta birbirinden başarılı performansları sunmaya devam edecek.

‘Güldür Güldür Show’, yeni bölümüyle cumartesi akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.