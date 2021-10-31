Güldür Güldür Show'da kargoculara şarkı!

Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür Show'da Berkay Tulumbacı’nın canlandırdığı kargosu bir türlü gelmeyen adama karşılık, Özgün Aydın işin tüm zorluğunu dile getiren kargocuyu canlandırdı.

İkilinin karşılıklı şarkılar ve espriler eşliğinde atışmaları izleyicileri hem güldürdü hem duygulandırdı.

Güldür Güldür Show yeni bölümüyle Cumartesi saat 20.00'de Show TV'de!