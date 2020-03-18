18 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
7’den 70’e herkesin severek izlediği Güldür Show’da bu hafta da kahkaha tufanı var. Güldür Güldür Show birbirinden eğlenceli ve renkli skeçleriyle herkesi ekran başına kilitleyecek. Ekranların komedi klasiği Güldür Güldür Show Cuma akşamı Show TV’de...
Evli çift İsmail ve Yeter evde tek başına kalabilmek için hangi yalana başvurdu? Yeter’in de yalan söylediğini anlayan İsmail’in planı ne? İsmail’in durumu kurtarmak için yapacağı plan işe yarayacak mı?
Hanımcılıkta master yapan Feridun ve eşi Çiçek, gelen misafirlerini nasıl karşıladılar? Feridun’un haline üzülen Fikri ve Hayati ona nasıl yardım edecekler?
İlk uçuşunu gerçekleştirecek olan Şevket sorunsuz bir uçuş yapabilecek mi? Şevket’in panik haline yolcular nasıl bir tepki gösterdi?
Öğretmen Bahadır’ın ailesiyle yaşadığı sorun ne olabilir? Anne Mehtap ve baba İsmail oğullarına hangi konuda sitem ediyorlar? Bahadır’ın eski öğrencisi Ozan’ın başarısı, ailenin Bahadır hakkındaki düşüncelerini değiştirdi mi?
İstediğini alma konusunda takıntılı olan Naime’nin, Bilal ile ilk Sevgililer Günü nasıl geçecek? Bilal Sevgililer Günü için nasıl bir sürpriz hazırladı? Bilal, Naime’den istediği tepkiyi alabilecek mi?
Ege’de ıssız bir dağ bulup kamp yapmak isteyen bir grup genci nasıl bir tehlike bekliyor? Ege’nin seri katili Bilal, ıssız dağlarda yolunu kaybetmiş insanları korkutmak için neler yapıyor? Peki Bilal’in şivesi onu ne kadar korkutucu yapabilir?
Güldür Güldür Show, yeni bölümüyle 20 Mart Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!
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