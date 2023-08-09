'Güldür Güldür Show' ABD ve Kanada'yı da güldürecek

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'Güldür Güldür Show' ekibi, ABD ve Kanada turnesinde sahneye çıkacak.

'Güldür Güldür Show' ekibi; ABD'de Washington'da bir, New York'ta bir, New Jersey'de iki ve Toronto'da iki şehirde olmak üzere toplam 6 kez sahneye çıkarak Kuzey Amerika turnesinde hayranlarıyla buluşacak.

Washington... 13 Eylül

New York... 15 Eylül

New Jersey... 16 Eylül - 17 Eylül

Toronto... 22 Eylül - 23 Eylül