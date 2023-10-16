'Güldür Güldür Show'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan teşekkür

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SHOW TV'nin sevilen mizah programı 'Güldür Güldür Show', yeni sezonunda CHP skecine yer verdi. Programı izleyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Güldür Güldür Show' ekibini arayıp teşekkür etti.

"SİZİN BU HİCİVLERE YER VERMENİZ ÇOK DEĞERLİ"

'Güldür Güldür Show'un resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu aradı ve dün akşam yayınladığımız skeçle ilgili "Eskiden çok yapılıyordu bu şekilde mizah, siyasiler memnuniyetle ve hoşgörü ile karşılıyordu çok değer veriyordu. Şimdi de sizin bu tip hicivlere yer vermeniz çok değerli. Bu mizaha siyasetin, siyasilerin ve en önemlisi halkın ihtiyacı var. Beğenerek izledim ve emeği geçen herkesi kutluyorum ve eğer kabul ederseniz uygun bir zamanda seyretmeye gelmek istiyorum' dedi. Teşekkür ediyoruz ve bekliyoruz.