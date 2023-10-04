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        Haberler Televizyon Güldür Güldür Show 346. Bölüm fragmanı yayınlandı!

        Güldür Güldür Show 346. Bölüm fragmanı yayınlandı!

        Show TV'de ekrana gelen, yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, eğlencenin vazgeçilmez adresi Güldür Güldür Show 14 Ekim Cumartesi akşamı 11. sezonuyla izleyiciyle buluşuyor. İşte, Güldür Güldür Show 346. Bölüm fragmanı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 22:15 Güncelleme: 04.10.2023 - 22:15
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        Güldür Güldür Show 346. Bölüm fragmanı
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        7'den 70'e herkesin severek izlediği Güldür Güldür Show'un birbirinden eğlenceli ve renkli skeçleriyle yeni sezonda da kahkaha evlerinizden eksik olmayacak.

        Ekranların komedi klasiği Güldür Güldür Show ile doya doya gülmeye hazır olun.

        Güldür Güldür Show yeni sezonuyla 14 Ekim Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

        İşte Güldür Güldür Show'un Yeni Sezon Tanıtımı;

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
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        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
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