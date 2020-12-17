Güldür Güldür Show'un yeni bölüm fragmanı

Yapımcılığını BKM’in üstlendiği, eğlencenin vazgeçilmez adresi Güldür Güldür Show’un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. 7’den 70’e herkesin severek izlediği Güldür Güldür Show’da bu hafta da oldukça eğlenceli anlar yaşanacak...

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YENİ BÖLÜM FRAGMANI

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW’DA EĞLENCE HIZ KESMİYOR

Ekranların komedi klasiği Güldür Güldür Show kahkaha dolu skeçleri ve sevilen kadrosu ile Show TV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor, programda eğlence hız kesmeden devam ediyor.