Ekranların komedi klasiği Güldür Güldür Show kahkaha dolu skeçleri ve sevilen kadrosu ile Show TV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor, programda eğlence hız kesmeden devam ediyor. İşte Güldür Güldür Show 234. bölüm fragmanı..

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW FRAGMANI

Güldür Güldür Show yeni bölümüyle 15 Mayıs Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!