‘Güldür Güldür Show’ 10. sezonuna başlıyor

Yediden yetmişe uzanan geniş ve sadık bir izleyici kitlesine sahip ‘Güldür Güldür Show’ tüm Türkiye’de sahnelediği gösterilerle de halkın neşesi olmayı başardı. Günceli her zaman yakından takip eden program jenerasyonlar arası espri anlayışını kendi mizahıyla birleştirerek herkesin yüzünü güldüren bir marka haline geldi. On yıl önce başlayan serüven nesilden nesile izlenmeye devam ederek ‘komedi kültürü’nün aktarılmasına da yardımcı oldu.

BKM Tiyatro Sahnesi’nde canlı olarak seyircisiyle buluşan ‘Güldür Güldür Show’ sahne tozunu ekrana taşımaya devam ediyor. Her sezon olduğu gibi onuncu yılda da canlandırma ve tiplemeleriyle izleyicilerin beğenisini toplayacak program skeçleriyle gündemin nabzını tutmaya da devam edecek.

Ali Sunal’ın moderasyonuyla ekrana gelen ‘Güldür Güldür Show’da Açelya Topaloğlu, Alper Kul, Aylin Kontente Kul, Aziz Aslan, Berkay Tulumbacı, Burak Topaloğlu, Doğa Rutkay, Erdem Yener, Giray Altınok, Gürhan Altundaşar, Hasibe Eren, İrem Kahyaoğlu, Mahir İpek, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Ömür Arpacı, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Toygan Avanoğlu, Uğur Bilgin, Ünal Yeter performanslarıyla çok konuşulacak.

Murat Dalkılıç’ın da konuk olduğu ‘Güldür Güldür Show’ onuncu sezon ilk bölümüyle Cumartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de.