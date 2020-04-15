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Güldür Güldür Show ekibi, fenomen olan karakterlerini evde kendi imkanları ile canlandırdı. İnternette #evdegüldürgüldür etiketiyle yayınlanan video kısa zamanda büyük ilgi gördü.

Ekip, her zamanki gibi güncel hayatta yaşananları kendi mizahi üslupları ele alarak sosyal medyaya damga vurdu. Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını sebebiyle yaşadıklarımızı irdeleyen ekip, evde kalmanın ve hijyenin öneminin altını çizerken birlik mesajı verdi. Gündemin nabzını tutan ekibe bol bol destek ve tebrik mesajı geldi.

Güldür Güldür Show'un beğeni ile izlenen ve çekimleri daha önceden gerçekleşen yeni bölümleri Cuma akşamları yayınlanmaya devam edecek.

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