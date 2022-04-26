'Güldür Güldü Show'un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

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7'den 70'e herkesin severek izlediği 'Güldür Güldür Show'da bu hafta bol sürprizli, bol kahkahalı ve birbirinden özel konukların yer aldığı evlilik teklifi skeci damga vuracak.

Sürprizlerin ardı arkası kesilmeyecek!

Evlilik teklifi organizasyonu biraz abartılı olursa neler olabilir? Ünlü konukların katılımıyla daha da renklenen skeçte eğlence hız kesmeden devam edecek.

Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, sevilen oyuncular Özgürcan Çevik, Hande Katipoğlu'nun ve daha birçok özel sürprizin yer alacağı Güldür Güldür Show'da kahkaha tufanı var.

Ekranların komedi klasiği 'Güldür Güldür Show', kahkaha dolu skeçleri ve sevilen kadrosu ile Show TV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor.

'Güldür Güldür Show', yeni bölümüyle Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!