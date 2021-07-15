Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Gülçin Karakaya'dan İbrahim Tatlıses'e: Geldi gönlümün efendisi! - Magazin haberleri

Gülçin Karakaya'dan sevgilisi İbrahim Tatlıses'e: Geldi gönlümün efendisi

İbrahim Tatlıses, "Resmi değil, gönül evliliği yaptık" dediği sevgilisi Gülçin Karakaya ile objektif karşısına geçti. Karakaya, Tatlıses ile birlikte verdiği pozu, "Geldi gönlümün efendisi!" notuyla Instagram'dan paylaştı

15.07.2021 - 09:12 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Türkücü İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz aylarda, "Asistanım" dediği sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlendiğini açıklamıştı.

  • "GELDİ GÖNLÜMÜN EFENDİSİ"

    2011 yılında uğradığı silahlı saldırının ardından zor günleri geride bırakan ve ekranlara dönen Tatlıses ile Karakaya'dan yeni fotoğraf geldi. Gülçin Karakaya, İbrahim Tatlıses ile birlikte çekilen karesini, "Geldi gönlümün efendisi!" notuyla Instagram'dan paylaştı. İkilinin keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.

  • SEVGİLİSİNİN AİLESİYLE İFTAR YAPMIŞTI

    Tatlıses, geçtiğimiz aylarda ise Karakaya'nın ailesiyle bir araya gelmişti. İbrahim Tatlıses, Karakaya’nın ablası ve yakınlarıyla Bodrum'da iftar yapmıştı. Aile, iftardan sonra İbo Show’un son bölümünü birlikte izlemişti. O anlar ise sosyal medyada paylaşılmıştı.

  • "MUTLUYUM, EVLİYİM"

    İbo Show'da Ebru Yaşar'ın "Sen nikahlanmışsın" demesi üzerine Tatlıses, bugüne kadar yaptığı evlilikleri saymıştı.

    5. kez nikah masasına oturduğunu da söyleyen Tatlıses, "Mutluyum, ben evliyim kardeşim. Gülçin bana çok iyi bakıyor. Ben bu saatten sonra kimseye hesap verecek durumda değilim" demişti.

    Tatlıses, daha sonra ise, "Resmi nikâh yok, bizimki gönül evliliği" açıklamasını yapmıştı.

  • "GÜLÇİN SAĞ KOLUM!" DEMİŞTİ

    İbrahim Tatlıses, "Gülçin Karakaya ile aşk yaşıyor" iddiaları hakkında, "Bana keleş sıkıldı, hiçbir zaman ‘Şu anda ne yapıyor, manevi açıdan ne durumda?' demediler. Şimdi 'Gülçin kimdir?' diyorlar. Gülçin yardımcımdır. Sağ kolum çalışıyor, sol kolum çalışmıyor. Gülçin de sol kolum, var mı ötesi? Etmedikleri laf kalmadı. Onun da bir ailesi var, laf söylenmesi hoş değil." ifadelerini kullanmıştı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!