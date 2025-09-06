Habertürk
        Haberler Magazin Gülçin Ergül’ün acı kaybı - Magazin haberleri

        Gülçin Ergül’ün acı kaybı

        Ünlü şarkıcı şarkıcı Gülçin Ergül, yeğenini kaybettiğini açıkladı; "Teyzen, seni özel ve kuvvetli bir bağla her zaman sevmeye ve kalbinde taşımaya devam edecek"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2025 - 18:52 Güncelleme: 06.09.2025 - 18:52
        Gülçin Ergül'ün acı kaybı
        'Hepsi' grubunun eski üyesi ve solo kariyerinde müzik çalışmalarını sürdüren Gülçin Ergül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeğenini kaybettiğini açıkladı.

        Gülçin Ergül, paylaşımında duygularını şu sözlerle dile getirdi, "Benim pırıl pırıl, her boyutta ve tüm yetenekleriyle; güzel, hassas kalbiyle, gülümseyen melek yüzüyle, empatik kişiliğiyle, bilge ruhuyla ve o ruhu dışa yansıtan güzellikte gözleriyle parlayan ışıklı Nymphe’ciğim… Teyzen, seni hiçbir mesafe tanımayacak kadar özel ve kuvvetli bir bağ ile her zaman sevmeye ve kalbinde taşımaya devam edecek. Sana defalarca ne kadar çok inandığımı ve ne kadar özel biri olduğunu hissettiğimi söyledim. Sen de yakın zamanda bana inandığını söyleyerek paha biçilemez bir motivasyon hatırası bıraktın. Senin bana vermek istediğin o gücü ve tüm güzelliğini hep içimde taşıyacağım. Sevgimden asla şüphe etmeden, her zaman yanında hissetmeni dilerim. Huzurlu, özgür ve mutlu olmanı en içten dileklerimle diliyorum. Parlamaya devam… Senin küçükken bana verdiğin isimle, Gülç…”

        Fotoğraflar: Instagram

        #gülçin ergül

