Gülçin Ergül: İtibar suikastı yapılıyor

Gülçin Ergül, sosyal medya üzerinden benzer hesaplardan hakkında itibar suikastı niteliğinde saldırı yapıldığını iddia etti.

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"ASILSIZ SENARYOLAR YAZILIYOR"

Söz konusu durumdan rahatız olduğunu söyleyen şarkıcı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Bir süredir benzer hesaplardan hakkımda asılsız ve toplumu yanıltıcı senaryolar iddia eden, bana karşı itibar suikastı niteliğinde bazı yorum saldırıları yapılmakta olduğunu tespit etmiş bulunuyoruz. Bu asılsız yorum ve karalamalar devam ettiği takdirde gerekli hukuki girişim hakkımın saklı olduğunu kamuoyuna duyurmak isterim.