YÜREK BURKAN MESAJ: SENİN İÇİN YAŞAYACAĞIM!

Ergül, günler sonra Instagram hesabından paylaşımda bulunarak, sessizliğini bozdu. Lafçı ile birlikte çekilen bir dizi eski fotoğraflarını yayınlayan Gülçin Ergül, sevgilisine duyduğu özlemi dile getirdi.

Yürek burkan bir mesaj paylaşan ünlü isim, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

Çok özledim… Yanağının yumuşaklığını hissederek öpücükler kondurabilmeyi, muzip ve içi gülen gözlerine burnunun dibine kadar yaklaşıp yakından bakmayı, beni hayata bağlayan dünyanın en güzel gülüşünün içimi aydınlatmasını, hayat dolu enerjinle ve sevgi dolu sesinle beni çağırmanı, nereye gidersen git azıcık ayrı kalamayıp hep pervanen olmayı, hayatımın anlamını gözlerimle yanımda görebilmeyi, sarılabilmeyi, ulaşabilmeyi, sen aradığında senin sesinle çalan telefonumun o esprili zilini duymayı, ben her şarkı söylediğimde beni can kulağıyla keyifle dinlediğini görebilmeyi… Bu özlem dolu liste bitmez. 'Biz birbirimize çok iyi geliyoruz.' derdin. Aynen öyle... Sen bana paylaştığımız bu zamanda tekrar hayat dolu olmayı, hayal kurabilmeyi aşıladın. Yalnız olmadığımı hissettirdin. Kendime yeniden inanmamı sağladın, bana en büyük mutluluğu, sevgimizi, aşkımızı yaşattın. Sonsuza dek de devam edecek. Ben senin için yaşayacağım, dinlediğini göremesem de senin için bulutların ötesine şarkılar söyleyeceğim, verdiğim sözleri tutmak için var gücümle çalışacağım. Seni üzmeyecek, gözünü arkada bırakmayacağım ve seni her daim sınırsızca seveceğim...

Takipçileri ise başsağlığı mesajlarıyla Ergül'e destek oldu.