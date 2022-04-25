Gülçin Ergül'den "Gökyüzü Çağırdı Aşkı"

Gülçin Ergül'ün "Gökyüzü Çağırdı Aşkı" adlı yeni single çalışmasının sözü ve müziği Genco Ecer'e, düzenlemesi ise başarılı genç aranjör Metehan Köseoğlu'na ait.

Aşkını gökyüzüne uğurlayan bir sevgilinin hikayesinin anlatıldığı şarkının klibinin yönetmen koltuğunda ise ödüllü yönetmen Ahmet Can Tekin oturuyor.

Gülçin Ergül'ün yepyeni single çalışması "Gökyüzü Çağırdı Aşkı", 29 Nisan Cuma günü yayında olacak.