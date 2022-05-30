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Gülçin Ergül'den duygulandıran 'Erdal Şeyda Lafçı' paylaşımı

Gülçin'den duygusal mesaj: Hep benimle olacaksın!

Geçtiğimiz yıl aralık ayında geçirdikleri trafik kazasında sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybeden Gülçin Ergül, erkek arkadaşını doğum gününde duygusal bir paylaşımla andı. Ünlü şarkıcı, gönderisinde "Bugün sevme kapasitemin son sınırlarını bana gösteren erkeğin doğum günü ve her şartta, akış nereye sürüklerse sürüklesin, hep benimle olacak" ifadelerine yer verdi

30.05.2022 - 18:19 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Geçtiğimiz yıl 12 Aralık'ta Balıkesir'de geçirdiği trafik kazasında sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybeden Gülçin Ergül, önceki gün Cihangir'de objektiflere yansıdı. Sevgilisinin yokluğuna alışamayan ve zor günler geçiren Ergül, erkek arkadaşının doğum gününe özel duygusal bir yazı kaleme aldı.

  • "İYİ Kİ HAYATIMA VE KALBİME DOKUNDU"

    36 yaşındaki şarkıcı, "Bugün sevme kapasitemin son sınırlarını bana gösteren erkeğin doğum günü ve her şartta, akış nereye sürüklerse sürüklesin, hep benimle olacak. İyi ki hayatıma ve kalbime dokundu ve iyi ki doğdu." ifadelerini kullandı.

  • "ANISI OLANLAR DAHA DA ACITIYOR!"

    Ergül, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

    Şimdi bana kaybolan gözlüklerimi verseler, şimdi bana güneşli bir ömür vadetseler, şimdi bana yeniden ister misin deseler; valla hepsini üst üste takarım. Çok üzülüyorum ve asla geri dönmüyorlar. Anısı olanlar daha da acıtıyor!

  • GÖZYAŞI DİNMİYOR!

    Öte yandan Gülçin Ergül, geçtiğimiz ay arkadaşlarıyla birlikte Cihangir'deki bir mekanda objektiflere yansımıştı.

    Dostlarıyla koyu bir sohbete dalan ünlü şarkıcı, bir ara duygusal anlar yaşamıştı. Bir ara gözyaşlarına boğulan Gülçin Ergül, görüntülendiğini fark edince güneş gözlüğünü takarak, önlem almaya çalışmıştı.

  • "O ARABANIN İÇİNDEN ÇIKABİLMEK BÜYÜK MUCİZE!"

    Daha önce muhabirlerin, "Kazadan sonra sizin için bu süreç nasıl geçiyor?" sorusuna yanıt veren Ergül, "Kabullenmesi çok zor bir süreç. Hele ki ilk dönemlerde... Şu an daha yeni yeni geliyorum kendime. Bu travmayı atlatabilmek, o arabanın içinden çıkabilmek büyük mucize. Hem büyük kaybım... Ağlamak istemiyorum, çok özür diliyorum." diyerek, gözyaşlarına boğulmuştu.

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