"Aralıksız üretmeye devam edeceğim"

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Sanatçı Gülçin Ergül'ün "Birbirimize İyi Gelmiyoruz" adlı yeni single çalışmasının sözü ve müziği Genco Ecer'e, düzenlemesi ise Türk asıllı ve Alman müzik endüstrisinde adından oldukça söz ettirmiş ve dünya çapında büyük başarılara imza atmış olan müzik prodüktörü Bülent Aris ve başarılı genç müzik prodüktörü Paix'e ait. Bir ayrılık şarkısı olan "Birbirimize İyi Gelmiyoruz"un klibinin yönetmen koltuğunda ise ödüllü yönetmen Ahmet Can Tekin oturuyor.

Yedi yıl boyunca bağlı olduğu müzik şirketi ve menajeri ile de yollarını ayıran ve yepyeni bir sayfa açan güzel sanatçı, "Doğduğumdan beri olduğu gibi, müzik aşkımın içimden taştığını hissettiğim sürece, aralıksız üretmeye ve yenilenerek ilerlemeye devam edeceğim." dedi.

Gülçin Ergül'ün yepyeni single çalışması "Birbirimize İyi Gelmiyoruz", 12 Kasım Cuma günü tüm dijital platformlarda yayında olacak.