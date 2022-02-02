Ünlü sanatçı Gülcan Opel uzun bir aradan sonra konuk olduğu Alamanya: Gurbet Türküleri projesiyle 10 Şubat, 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda müzikseverlerle buluşacak.

“Uykuda Mısın Sevgili Yarim” 45’liği ile adını tüm Türkiye’ye duyuran, ardından “Gurbet Treni” ve “Alın Yazım” şarkılarıyla gurbetçilerin özlemlerini paylaşan, döneminin ünlü ismi Gülcan Opel uzun bir aradan sonra konuk olduğu Alamanya: Gurbet Türküleri projesiyle 10 Şubat, 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda seyircisi ile buluşacak.

Gurbet hikâyeleri türkülerle bu konserde buluşuyor

İşgücü Anlaşması çerçevesinde Türkiye’den Almanya’ya çalışmaya gidenlerin gerçek hikâyelerinden yola çıkarak hazırlanan Alamanya: Gurbet Türküleri konserine eşlik eden anılar Diaspora Türk tarafından derlendi. Sahnede bu anıları Yiğit Sertdemir yönetmeliğinde tiyatro oyuncusu Şerif Erol ve Gülçin Kültür seslendirecek.

Gülcan Opel

Konserde yer alan Neşet Ertaş, Ali Ekber Çiçek, Arif Sağ gibi Türk halk müziğinin usta isimlerinin eserleri Gülcan Opel’in yanı sıra, solistler Coşkun Karademir ve Ayfer Vardar’ın sesiyle hayat bulacak. Konserde solistlere eşlik eden orkestranın başında ise Cenk Erdoğan yer alıyor.

60 yıllık hasreti müzikle anlatan konserin biletleri İş Kuleleri Salonu ana gişesinden ve tüm Biletix satış noktalarından temin edilebilir.