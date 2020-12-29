Gülben Ergen, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Yakın zamanda yeni albüm çalışması 'Seni Kırmışlar'ı dinleyicileriyle buluşturan Ergen, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gülben Ergen, "25 Aralık'ta tüm dijital platformlarda yeni albümümüzü yayınladık. Sonrasında aldığımız geri dönüşler ve tepkiler çok güzel. Gerçekten beni ciddi anlamda çok mutlu etti. 2020 yılının son günleri benim adıma çok güzel ve heyecan verici geçti diyebilirim" açıklamasında bulundu.