Gülben Ergen: Siz soru sormadan arabaya kadar geldim - Magazin haberleri

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; yeni albümü için okuma provalarına devam eden Gülben Ergen, önceki gün Beşiktaş'taki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Gazetecileri peşinden koşturan şarkıcının keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.

Ergen, muhabirlerle köşe kapmaca oynadığı sırada eğlenceli görüntüler sergiledi. Muhabirlere takılmayı da ihmal etmeyen şarkıcı, "Siz soru sormadan arabaya kadar geldim, kaçıyorum" şeklinde konuştu.