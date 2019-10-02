Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; şarkıcı Gülben Ergen, önceki akşam İstanbul Esma Sultan Yalısı'nda özel bir gecede hem yeni, hem de eski şarkılarını seslendirdi. izleyenlere eğlenceli saatler yaşatan Gülben Ergen, kıyafeti ile de göz doldurdu. Ergen, neşeli ve enerjik tavırlarıyla da kendisini izleyenlerden alkış aldı.

Öte yandan Ergen, sahnede olmaktan ve şarkı söylemekten çok keyif aldığını söyledi.