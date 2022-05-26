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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Dün akşam Moon Life Dergisi’nin düzenlediği "Aris Moon Life Yılın En İyileri Ödülleri", 10. kez sahiplerini buldu. Gerçekleştirilen törene ünlü isimler akın etti.

"SAĞLIK DURUMUM GAYET YERİNDE"

Etkinlikte ödül alanlar arasında şarkıcı Gülben Ergen de vardı. Basın mensuplarıyla sohbet eden Ergen, "Geçtiğimiz hafta talihsiz bir olay yaşandı ama sağlık durumum gayet yerinde." açıklamasını yaptı.

SAHNEDE FENALAŞTI

TFF 3. Lig 2. Grupta şampiyon olan Düzcespor'un kutlamalarında konser veren Gülben Ergen, sahnede düşüp bayılmış ve buna rağmen tekrar dinleyicileriyle buluşmuştu. İkinci kez sahnede fenalaşan Ergen, ardından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Konserin iptal edilmesinden kısa bir süre sonra hastaneden taburcu olan ünlü şarkıcı, konuyla alakalı Instagram hesabından açıklama yapmıştı. Takipçilerine son sağlık durumuyla alakalı bilgi de veren Gülben Ergen, şunları söylemişti:

Şimdi Düzce’den geriye kalanlara baktım... Meslek hayatımda ilk kez sahneden ambulansa, sonra da hastaneye kaldırıldım. Düştükten sonra tüm gücümle tekrar döndüm sahneye. Elimden gelen tüm gayretimle sahneme, şarkılarıma devam ettim. Sahne üzerinde kustum. Gündüz ben Düzce'ye yola çıkarken oğlumun mide bulantısı başladı. Sahneye çıkmak üzereyken de diğer oğlum mide bulantısı ve kusma yaşadı. Annelik böyle içselleştirmek mi? Bilmiyorum ama tansiyonum o kadar düşük çıktı ki, anısı olmayan bir Anneler Günü kaldı bende. Arayan, yazan, yanımda hissettiğim tüm dostlarım, meslektaşlarım hepinize teşekkür ederim. Dostluk, kardeşlik ölmemiş... Şampiyon Düzcespor'u kutluyorum ve Düzce seyircime anlayışı için teşekkür ediyorum.