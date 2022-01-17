"Ruhunuza dokunacağım!"

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Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, önceki akşam Ataköy'de hayranlarıyla buluştu. Konser açılışını 'Teşekkür Ederim' şarkısıyla yapan Ergen, daha sonra dinleyicilerine şu şekilde seslendi:

Pandemi döneminde çok zor günler geçirdik. Hep birlikte üstesinden geliyoruz. Sizlere bugün unutulmaz bir gece yaşatacağım. Dertlerinizi, kederlerinizi bir süreliğine bırakın. Şarkılarımla ruhunuzu doyuracağım.

Ünlü isim, 28 Ocak Cuma akşamı da Cengiz Kurtoğlu ile birlikte Ankara'da hayranlarıyla bir araya gelecek.