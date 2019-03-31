Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, mutfak alışverişi yapan Gülben Ergen, gazetecilere poz verdikten sonra soruları yanıtladı. Yeni albüm çalışmasının devam ettiğini belirten Ergen, "Şu an albüme yoğunlaşmış durumdayım. Bir yanda da seçim heyecanı yaşıyorum" diye konuştu.

Yaz planlarının şimdiden yapıldığını belirten şarkıcı, "Okullar kapanınca çocuklarla Bodrum'dayız" diye konuştu.