"O POZU VERDİKTEN SONRA DÜŞTÜM"

Etkinlikten aldığı sarı kabanı ve gözlükleriyle tüm bakışları üzerine toplayan Gülben Ergen, Instagram'da paylaştığı pilates pozu hakkında konuştu. Gülben Ergen, "Ben o pozdan sonra düştüm. Bacağım şişti, çok kötü morardı. Çocuklar da çok üzüldü. Buz tedavisi uyguladı. Gerçekten zor bir poz. Yarım saat onun için uğraştım. O pozu verdiğime ben de inanamadım" diye konuştu.