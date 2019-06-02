Gülben Ergen: Ne aradım o elin hissini ben...

Gülben Ergen, her yıl ağabeyi Rıfat Ergen'in ölüm yıl dönümünde olduğu gibi bu kez de onu unutmadı.

Ergen, yayınladığı bu kareye, "O benim ağabeyim. Böyle tutardı beni omzumdan... O elini sırtımdan çekti çekeli ne zorlaştı hayat. Ne aradım o elin hissini ben..." notunu düştü.