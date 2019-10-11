Şarkıcı Gülben Ergen, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Ergen, kendisini görüntüleyen gazeteciler ile ayaküstü sohbet etti.

Yakın zamanda bir mekanda sahneye çıkacağını söyleyen Ergen, kostüm provalarına başladığını ve birbirinden güzel kostümler giyeceğini dile getirdi.

Kısa süre alışveriş merkezinde turlayan ve özellikle pazar katından mutfak ve manav alışverişi yapan güzel sanatçı, objektiflere poz verdikten sonra özel aracı ile alışveriş merkezinden ayrıldı.