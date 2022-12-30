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Haberler Magazin Gülben Ergen'in eski eşi Erhan Çelik'e açtığı tazminat davasında karar - Magazin haberleri

Gülben Ergen'in Erhan Çelik'e açtığı tazminat davasında karar

Şarkıcı Gülben Ergen ve eski eşi Erhan Çelik'in karşılıklı açtıkları manevi tazminat davasında karar açıklandı. Mahkeme, Çelik'in açtığı 1 TL'lik tazminat davasının reddine karar verirken, Ergen'in 1 milyon TL'lik açtığı tazminat davasını kısmen kabul etti. Çelik'in 250 bin TL tazminat ödemesine karar verildi

Giriş: 30.12.2022 - 12:48 | Güncelleme: ABONE OL
Gülben Ergen'in eski eşi Erhan Çelik'e açtığı tazminat davasında karar - Magazin haberleri
Tazminat davasında karar
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DHA

Erhan Çelik, 2018 yılında boşandıktan bir yıl sonra aldatıldığını, şarkıcı Gülben Ergen'in sosyal medya hesabından kendisi hakkında paylaşımda bulunduğunu iddia ederek, 1 TL'lik tazminat davası açtı. Davaya karşılık Gülben Ergen de avukatı Emek Emre aracılığıyla 1 milyon TL'lik tazminat davası açtı.

AVUKATLARI KATILDI

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen karşılıklı tazminat davasına Gülben Ergen'in avukatı Emek Emre ve Erhan Çelik'in avukatı katıldı.

Erhan Çelik'in avukatı, Gülben Ergen'in yaptığı sosyal medya paylaşımının müvekkili Erhan Çelik'e yönelik olduğunu, bu nedenle davalarının kabulünü talep etti.

Gülben Ergen'in avukatı Emek Emre ise karşı tarafın iddialarını kabul etmediklerini, ispatlanmadığını, şarkıcının yaşanan olaylar sonucu manevi zarara uğradığını belirterek, davalarının kabulüne karar verilmesini talep etti.

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Erhan Çelik

250 BİN TL TAZMİNAT ÖDEYECEK

Erhan Çelik'in 1 TL'lik tazminatın reddine karar veren mahkeme, Gülben Ergen'in açmış olduğu 1 milyon TL'lik tazminat davasını kısmen kabul etti. Mahkeme, Çelik'in 250 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

Fotoğraflar: AA, DHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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