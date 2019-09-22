Ünlü sanatçı Gülben Ergen, geride bıraktığımız gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve bir kuyumcu çıkışı objektiflere takılan Ergen'in sade giyimi ve doğal hali gözlerden kaçmadı.

Kendisini görüntüleyen gazetecilerle ayaküstü sohbet eden ve şakalaşan Gülben Ergen, tek başına geldiği alışveriş merkezinde uzun süre tur atarak alışverişin keyfini çıkardı.