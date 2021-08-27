"ZORLUKLARIN ARDINDAN DOĞAN GÜNEŞ VARDIR"



Koronavirüsün ağır semptomlarına maruz kalmayan Ergen, daha önce yaptığı açıklamada, "Tüm dünyanın sınavı bu sadece bizim değil ki... Belirsizliği teslimiyetle aşacağız ve girdiğimiz gibi çıkmayacağız bu günlerden... Kendi adıma, tüm zorlukların ardından doğan güneşi iyi tanırım." ifadelerini kullanmıştı.