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Gülben Ergen'den Hülya Avşar'a ikinci yanıt: Karşısındakini çatlatan biriyim! - Magazin haberleri

Gülben Ergen'den Hülya Avşar'a ikinci yanıt: Karşısındakini çatlatan biriyim!

Hülya Avşar, katıldığı bir programda "Gülben Ergen'le düet yapmak mı, tenis maçı yapmak mı?" şeklindeki sorusuna verdiği "Demode" yanıtıyla ortalık karışmıştı. Ergen, Avşar'ın yaptığı açıklamalara yeniden yanıt verdi

24.11.2021 - 09:55 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Bloomberg HT’de yayınlanan “Aslı Şafak’la İşin Aslı” programına konuk olan Gülben Ergen, samimi açıklamalarda buldu.

    Hülya Avşar’ın ‘demode’ benzetmesine verdiği "Bana sallamak demode olmadı gitti." cevabı günlerce konuşulmuştu. Aslı Şafak’ın "Bu benzetme seni üzdü mü?" sorusuna ünlü sanatçı yanıt verdi.

  • “KARŞISINDAKİNİ ÇATLATAN BİRİYİM”

    Ergen “O iyi bir pas olsaydı güzel bir gol olurdu. Ben 6 ayda bir kendini cilalayan bir kadınım. Bunlara cevap vermek bir çaba olur. Çünkü ben kendini yenileme konusunda karşısındakini çatlatan biriyim. Tabii ki demode değilim.” dedi.

  • NELER OLMUŞTU?

    Şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar'ın (58), dijital bir platformda yayınlanan bir programda meslektaşı Gülben Ergen (49) ile ilgili yaptığı konuşmalar magazin gündemine bomba gibi düştü.

  • "DEMODE"

    Avşar, "Gülben Ergen ile düet yapmak mı, tenis maçı yapmak mı?" sorusuna önce esprili bir dille teniste rakibinin bile olamayacağını söyledi. Şarkıcı daha sonra Ergen için "Demode" ifadelerini kullandı.

  • GÖNDERMELİ YANIT

    Konunun muhatabı Gülben Ergen de sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak Hülya Avşar'ın açıklamalarına kayıtsız kalmadı.

    Hayranlarıyla çektirdiği bir karesini yayınlayan Ergen, gönderisine şu notu düştü:

    Karşısındakini değersizleştirme çabasının kendine bir şey katmayacağını bilen değerli kadınlar onlar. O yüzden bu kadar gerçek ve içten sarıp sarmalıyorlar.

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