Gülben Ergen o soruya kayıtsız kalmadı!

Şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, Instagram'dan yayınladığı fotoğrafına gelen bir yoruma kayıtsız kalmadı.

Günlük hayatından sık sık kesitler yayınlayan Ergen'e bir sosyal medya kullanıcısı, "Bakirelik önemli mi?" sorusunu yöneltti. 49 yaşındaki şarkıcı da takipçisine "İyi insan olmak önemli." sözleriyle karşılık verdi.