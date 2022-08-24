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Gülben Ergen, gecede hem şarkısını seslendirip, hem seyircisiyle karşılıklı oynadı. Şarkıcı, bir taraftan sevenleri ile kucaklaşırken, bir diğer taraftan da fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmadı.

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ergen, yoğun konser maratonunun devam ettiğini dile getirdi.

Gülben Ergen, "Hem İstanbul’dayım hem en sevdiğim sahne Kuruçeşme Açıkhava... Burada olmayı çok seviyorum.” dedi. 25 Ağustos’ta yeni yaşına girmeye hazırlanan Ergen, "Doğum günüme çeyrek kala, o yüzden de çok özel benim için." dediği sahnede sürpriz doğum günü pastasıyla yeni yaşını da kutladı.

TANYELİ SÜRPRİZİ

Avustralya’ya yerleşen, bir dönem sahnelerin vazgeçilmez dansçılarından Tanyeli, Gülben Ergen'i konserinde yalnız bırakmadı. Ünlü sanatçının sahneye davet ettiği Tanyeli, dans şovuyla keyifli anlara imza attı.