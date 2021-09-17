Söz ve bestesi Ferhat Tunç'a ait olan ve ilk kez 2002 yılında Ferhat Tunç'tan dinlediğimiz "Olmaz Gülay'ın eşsiz ve güçlü yorumuyla 19 yıl sonra dinleyicisiyle buluştu.
Gülay, 2016'da yayınlanan "Gri Şarkılar" ile başlayan serinin, konsept bütünlüğüne sadık kalınarak hazırlanan ikinci albümü "Sarı Şarkılar"da; Sezen Aksu, Altan Çetin, Fecri Ebcioğlu, Marc Aryan, Fikret Kızılok, Can Selim Mutlu, Alper Arundar, Ahmet Arif, Oktay Kaynarca, Ercan Saatçi, Bahadır Sağlam, Ferhat Tunç, Ogün Sanlısoy, Okan Atakay gibi değerli söz yazarı, şair ve bestecilerin unutulmaz eserlerini yeniden yorumluyor. Albümün kayıtları Mert Yüksel, miks ve mastering'i Evren Arkman tarafından yapıldı.
Albümde yer alan şarkıların düzenlemeleri Hüseyin Çebişçi, Deniz Bayrak, Gökhan Varol ve Cihangir Aslan'a ait. Ürettiği eserler ve performansıyla müzik dünyasının son 25 yılına damgasını vuran Gülay, yerli müzik sahnesinin en güçlü kadın yorumcularından biri olarak kendi sınırlarını zorlamaya devam ediyor.
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