Gülağaçlı kadınların üretimleri, hemcinsi kaymakam öncülüğünde pazara çıktı

Gülağaç Kaymakamı Elif Nur Saçal, ilçede yaşayan kadınların istihdamına katı sunmak amacıyla 4 ay önce Gülağaç Aşıklı Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'ni kurdu.
Kooperatifte bir araya gelen Gülağaçlı kadınların organik ürünlerden yaptığı reçel, mantı, erişte ve diğer hamur işleri gibi yöresel ürünler, Orta Anadolu'da ilk tarım topluluklarından "Aşıklı" markasıyla satışa sunuluyor.
İlçedeki kadınların ev ekonomilerine katkı sağlayan kooperatif, doğal beslenmek isteyenlerden yoğun talep görüyor.
Kaymakam Saçal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 ay önce ilçeye atandığını, gerçekleştirdiği ziyaretlerde kadın istihdamının az seviyede olduğunu gördüğünü söyledi.
Bu işe el attıklarını ve kadınları ekonomiye katmaya çalıştıklarını anlatan Saçal, şunları dile getirdi:
"Kadınlarımızın eğitim hayatlarına, ailelerine ve ekonomik hayatlarına ne yapabiliriz diye düşündük. Diğer kurumlarla eğitim programları düzenledik. Aile akademileri, köy buluşmaları ve ziyaretleri yaptık. Kadınlara sıfırdan bir şey öğretmektense yaşadıkları yerde yapabildikleri en iyi şeyle para kazandırmak çok daha mantıklıydı. Biz de bunun sonucunda bir kooperatif kurmaya karar verdik. Markamız 'Aşıklı' oldu. Aşıklı, Orta Anadolu'da tarımın yapıldığı ilk Anadolu köyü olarak biliniyor. Doğaya 'Aşık Eller' adında bir slogan ürettik ve yola çıktık."
Saçal, ilçedeki kadınların tarımda ve tarımsal faaliyet gerektiren tüm işlerde aktif olduğunu ifade etti.
Kadınların evlerinde, büyük ve küçükbaş hayvan beslediğini, erişte, reçel gibi ürünler yaptıklarını aktaran Saçal, "4 ay süre içerisinde kooperatifi kurduk, markalaştık ve bugünlere geldik. İlk başta eğitimler verdik. En önemlisi hijyen eğitimiydi. Kadınlarımız bu eğitimleri tamamladı. Sonra ürünlerin ekimini yaptık, fideleri kooperatifimizce alındı. Kendi tarlalarımızda kendimiz üretiyoruz. Daha sonra kadınlarımız içerisine hiçbir şey katmadan organik ürünler üretiyor." diye konuştu.
Satışlarını sosyal medya üzerindeki hesaplardan yaptıklarını ve çok sayıda sipariş aldıklarını anlatan Saçal, ürünleri bir gıda mühendisinin kontrolünde ürettiklerini ve talep fazlalığına yetişebilmek için çabaladıklarını kaydetti.
- "Bizlerde aile ekonomimize destek olmak adına çalışıyoruz"
Kooperatifte istihdam edilen 39 yaşındaki Ayşe Yüksel, kooperatif bünyesinde birçok doğal gıda ürettiklerini söyledi.
Her zaman yaptıkları ürünlerden artık para kazandıklarını belirten Yüksel, "Sabah erkenden geliyoruz. Hamurumuzu yoğuruyoruz. Açtıktan sonra hamurumuzu kesiyoruz. Güneşte kuruttuktan sonra paketliyoruz. İşimizi çok seviyoruz. Eşlerimiz çalışıyor ama yetiştiremiyor. Bizler de aile ekonomimize destek olmak adına çalışıyoruz. Kendi paramızı kendimiz kazanıyoruz. Çok güzel bir duygu. Çocuklarımız için çalışmak istiyoruz." diye konuştu.
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