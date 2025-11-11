Habertürk
        Gül Sunal trafikte İzzet Günay ile karşılaştı

        Gül Sunal trafikte İzzet Günay ile karşılaştı

        Merhum oyuncu Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, trafikte İzzet Günay ile karşılaştığı anı paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2025 - 14:48 Güncelleme: 11.11.2025 - 14:48
        Trafikte İzzet Günay ile karşılaştı
        Merhum eşi Kemal Sunal'ın doğum günü için mezarlık ziyaretinde bulunmak için otomobili ile yola çıkan Gül Sunal, trafikte Yeşilçam'ın usta oyuncularından İzzet Günay ile karşılaştı.

        "SÖZLEŞSEK OLMAZ"

        O anlara dair çektiği videosu sosyal medya hesabından yayımlayan Gül Sunal, şu ifadeleri kullandı: Sözleşsek olmaz.. Kemal’e giderken İzzet Günay’la yan yana geldik.

        - Nereye gidiyorsun?

        - Kemal’in doğum gününe gidiyorum bu gün doğum günü...

        - Bizim de dualarımızı eksik etme.

        - Etmem öpüyorum İzzet ağabeyim

        Ne müthiş değil mi köprü yolunda İzzet Günay’la sohbet.. Hemen çektim tabii..

        #gül sunal
        #İzzet Günay

