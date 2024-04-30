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        Haberler Magazin Gül Sunal, İyi ki evlenmişiz değil mi? - Magazin haberleri

        Gül Sunal, İyi ki evlenmişiz değil mi?

        Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, 55 yaşında hayatını kaybeden eşi Kemal Sunal ile evlilik yıl dönümlerini kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2024 - 12:51 Güncelleme: 30.04.2024 - 12:51
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        "İyi ki evlenmişiz değil mi?"
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        Merhum oyuncu Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, son sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı.

        1975'te Kemal Sunal ile hayatını birleştiren Gül Sunal, sosyal medya hesabından eşiyle olan bir fotoğrafını paylaşıp; "Kemal, bugün 30 Nisan. İyi ki evlenmişiz değil mi? 30 Nisan 1975 - Beyoğlu Evlendirme Dairesi" ifadelerini kullanarak evlilik yıl dönümlerini kutladı.

        Çiftin oğullarından Ali Sunal; 1977'de, kızları Ezo Sunal ise 1984'te dünyaya geldi.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Kemal Sunal
        #gül sunal

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