Gül Sunal, İyi ki evlenmişiz değil mi? - Magazin haberleri

Gül Sunal, İyi ki evlenmişiz değil mi? - Magazin haberleri

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Merhum oyuncu Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, son sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı.

1975'te Kemal Sunal ile hayatını birleştiren Gül Sunal, sosyal medya hesabından eşiyle olan bir fotoğrafını paylaşıp; "Kemal, bugün 30 Nisan. İyi ki evlenmişiz değil mi? 30 Nisan 1975 - Beyoğlu Evlendirme Dairesi" ifadelerini kullanarak evlilik yıl dönümlerini kutladı.

Çiftin oğullarından Ali Sunal; 1977'de, kızları Ezo Sunal ise 1984'te dünyaya geldi.

Fotoğraflar: Instagram