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Gül kırmızısı dünya harikası: Petra

Nebati İmparatorluğu tarafından MÖ 400 ile MS 106 yıllarında inşa edilen ve yıllara meydan okuyan antik kent Petra, eşsiz mimarisini görmek isteyen ziyaretçilerin akınına uğruyor

15.04.2022 - 12:09 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Ürdün'ün önemli turizm merkezi Petra, MÖ birince yüzyıldan itibaren buhur, mür ve baharat ticaretiyle zenginleşen Nebatilerin başkenti olarak gelişmeye başladı. Göçebe bir kabile olan Nebatilerin, Ürdün kumtaşı kayalıklarına kurduğu Petra, ticaret sayesinde çok zengin ve kalabalık bir şehir halini aldı. Daha sonra Roma'nın hakimiyetine geçen Petra, bu dönemde de önemini sürdürdü.

  • AA'nın haberine göre ticaret yollarındaki değişiklik ve yıkıcı depremlerle önemini yitiren Petra, uzun bir dönem sadece bedevilerin yaşadığı bir alan olarak varlığını sürdürdü. İsviçreli kaşif Johann Ludwig Burckhardt tarafından 1812'de yeniden keşfedilen Petra, dünyada büyüleyici ve güzel bir antik kent olarak giderek daha fazla tanınmaya başlandı.

  • Petra, şehrin birçok yapısının oyulduğu kayaların renginden dolayı 'gül kırmızısı şehir' olarak da ünlendi. UNESCO tarafından 6 Aralık 1985'te Dünya Kültürel Mirası listesine dahil edilen antik şehir, 7 Temmuz 2007'de, Dünyanın Yeni Yedi Harikası'ndan biri olarak seçildi.

  • Petra, kaya bloklarına oyulmuş barınma yerleri, tapınakları, kaya mezarları, su kanalları, tiyatroları, sütunlu sokakları ve ilkel barajlarıyla çok sayıda şaşırtıcı yapıya ev sahipliği yapıyor.

  • DERİN KAYA YARIKLARINDAN ANTİK KENTE GİRİŞ YAPILIYOR

    Musa Vadisi'nin eteklerinde oluşturulan modern ziyaretçi kabul salonundaki bilet gişelerinden geçildikten sonra antik kentin ilk kalıntıları göze çarpıyor. Dağların arasından yürüyerek ulaşılan antik kente giden ziyaretçileri daha sonra 1200 metre uzunluğunda ana giriş karşılıyor.

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