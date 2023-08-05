Gül Gölge: Talihsiz bir olay yaşadım

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Gül Gölge, iddialara göre geçtiğimiz günlerde köpeği Marko ile birlikte denize girdiği esnada büyük bir şok yaşamıştı. Bodrum'da yaşadığı sitenin iskelesinde yüzen Gölge, iskelenin kendisine ait olduğunu iddia eden Selim Faik Melek isimli bir kişinin üzerine tekne sürmeye çalıştığını ifade etmişti.

Gül Gölge, sosyal medya hesabından; "Bugün köpeğimin ve benim üzerime teknesini süren kişi, sana karşı tüm yasal haklarımı kullanacağım. Gerekirse İnsan Hakları Mahkemesi’ne gideceğim. Benim o suyun içinde yaşadığım bir dakikanın hesabını vereceksin" açıklamasını yapmıştı.

Gül Gölge, Bebek'te görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan sunucu, "Talihsiz bir olay yaşadım, mahkemeye başvurdum. O gün bir beyefendiye denk geldik komşumuzmuş, çok tatsız bir olaydı. Birilerine ses oldu benim bu tavrım, herkes kendini bilsin. Üzerine kontrolsüzce biri gelince tabii ki korkuyorsun ama ben korkmaktan ziyade tavırdan çok rahatsız oldum. Şu an ortadan kaybolmuş ve ulaşılamıyormuş kendisine" dedi.