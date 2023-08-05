Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Magazin Gül Gölge: Talihsiz bir olay yaşadım - Magazin haberleri

        Gül Gölge: Talihsiz bir olay yaşadım

        Gül Gölge, Bodrum'da yazlık evinin olduğu site içerisindeki bir iskeleden denize girdiği sırada, iskelenin kendisine ait olduğunu söyleyen bir kişinin teknesini üzerine sürerek büyük bir tehlike yaşadığını açıklamıştı. Olay sonrası şikayetçi olduğunu ifade eden Gölge, "Şu an ortadan kaybolmuş ve kendisine ulaşılamıyormuş" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2023 - 14:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Talihsiz bir olay yaşadım"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Gül Gölge, iddialara göre geçtiğimiz günlerde köpeği Marko ile birlikte denize girdiği esnada büyük bir şok yaşamıştı. Bodrum'da yaşadığı sitenin iskelesinde yüzen Gölge, iskelenin kendisine ait olduğunu iddia eden Selim Faik Melek isimli bir kişinin üzerine tekne sürmeye çalıştığını ifade etmişti.

        Gül Gölge, sosyal medya hesabından; "Bugün köpeğimin ve benim üzerime teknesini süren kişi, sana karşı tüm yasal haklarımı kullanacağım. Gerekirse İnsan Hakları Mahkemesi’ne gideceğim. Benim o suyun içinde yaşadığım bir dakikanın hesabını vereceksin" açıklamasını yapmıştı.

        Gül Gölge, Bebek'te görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan sunucu, "Talihsiz bir olay yaşadım, mahkemeye başvurdum. O gün bir beyefendiye denk geldik komşumuzmuş, çok tatsız bir olaydı. Birilerine ses oldu benim bu tavrım, herkes kendini bilsin. Üzerine kontrolsüzce biri gelince tabii ki korkuyorsun ama ben korkmaktan ziyade tavırdan çok rahatsız oldum. Şu an ortadan kaybolmuş ve ulaşılamıyormuş kendisine" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #gül gölge
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sarıyer'de yol çöktü! O anlar kamerada
        Sarıyer'de yol çöktü! O anlar kamerada
        Lübliyana'da olağanüstü hal!
        Lübliyana'da olağanüstü hal!
        Berçem 3 yaşındaydı! Ehliyetsiz sürücü ölümü oldu!
        Berçem 3 yaşındaydı! Ehliyetsiz sürücü ölümü oldu!
        Fenerbahçe Ekambi'nin peşinde
        Fenerbahçe Ekambi'nin peşinde
        Çatışmada ele geçirilen teröristin yaralarına Mehmetçik müdahale etti!
        Çatışmada ele geçirilen teröristin yaralarına Mehmetçik müdahale etti!
        Ameliyattan uyanınca şok yaşadı! Yanlış ayağa ameliyat
        Ameliyattan uyanınca şok yaşadı! Yanlış ayağa ameliyat
        Evden çıkması için kiracısına 200 bin lira teklif etti
        Evden çıkması için kiracısına 200 bin lira teklif etti
        Aslan orta sahada büyük oynuyor!
        Aslan orta sahada büyük oynuyor!
        Tartışma kanlı bitti... Kocasını öldürdü!
        Tartışma kanlı bitti... Kocasını öldürdü!
        Youtuber eşi tarafından 32 yerinden bıçaklandı!
        Youtuber eşi tarafından 32 yerinden bıçaklandı!
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        İstanbul'da su tasarrufu için perlatör dağıtılacak!
        İstanbul'da su tasarrufu için perlatör dağıtılacak!
        YAŞ kararlarının şifreleri
        YAŞ kararlarının şifreleri
        Depremzede Zeynep beyaz önlük hayaliyle çalıştı! Türkiye 19'uncusu oldu
        Depremzede Zeynep beyaz önlük hayaliyle çalıştı! Türkiye 19'uncusu oldu
        Sağlık Bakanlığı İstanbul'da 96 yüzme alanından örnek aldı! İşte sonuç!
        Sağlık Bakanlığı İstanbul'da 96 yüzme alanından örnek aldı! İşte sonuç!
        Spor aynı kazanç uçurum!
        Spor aynı kazanç uçurum!
        New York'ta arbede
        New York'ta arbede
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        Ufuk Özkan taburcu oldu
        Ufuk Özkan taburcu oldu
        Fenerbahçe'den Jorginho hamlesi!
        Fenerbahçe'den Jorginho hamlesi!
        Habertürk Anasayfa