Guilherme resmen açıklandı

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada,"Guilherme Costa Marques'in kulübümüze geçici transferi konusunda GDSC Alvarenga Futebol Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşama göre, GDSC Alvarenga Futebol Kulübüne geçici transfer bedeli olarak 100.000.-EUR ödenecektir"

MAAŞI DA BELLİ OLDU

Bordo-mavililer Guilherme'yle de 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Trabzonspor 2019-20 sezonunun ikinci yarısı için 450 bin Euro garanti ücret, 2020-21 futbol sezonu için 1.1 milyon Euro garanti ücret ödeyeceğini de KAP'A bildirdi.