Adı Beşiktaş ile anılan Yeni Malatyaspor'un yıldızı Guilherme, transferle ilgili konuştu.

Brezilyalı, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Sivasspor ile oynadıkları maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı. Guilherme, "Beşiktaş, federasyonun limitlerine takıldığı için transfer gerçekleşmedi. Bu konu hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum. Malatya'dayım ve burada mutluyum" dedi.