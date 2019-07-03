Arkadaşlar merhaba; buradan 'Sadece Şeyma' kitabı ile alakalı bir şey söylemek istiyorum. Sanırım hala anlaşılmamışım. Kitabı ben yazmadım, ben kaleme almadım. Ben çok başarılı editörlerimize kendimi anlattım. 3 ay içerisinde 5 buluşma ve 5 saat anlatmayla onlar kaleme aldılar ve yazdılar. Sadece bunu söylemek istedim.