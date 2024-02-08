Güher ve Süher Pekinel 'e Yaşam Boyu Başarı Ödülü

REKLAM advertisement1

Önemli uluslararası klasik müzik ödüllerinden biri olan ICMA (International Classical Music Awards) 2024 yılı kazananları açıklandı. Dünyaca ünlü piyanistler Güher Pekinel ve Süher Pekinel, ICMA’nın uluslararası klasik müzik yayıncıları, medya temsilcileri ve müzisyenlerden oluşan seçkin jürisi tarafından Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ne layık görüldüler.

Pekineller iki piyanoda arka arkaya çalarak göz teması kurmadan, müzikal nefes derinliklerine odaklanarak çalan tek ikili olarak, klasik müzik dünyasının en büyük isimleriyle yaptıkları iş birlikleri ve albümlerle zenginleşen repertuarları ile tanınıyorlar.

REKLAM

“Ülkemizdeki müzik eğitimine olan katkımızı kendi kariyer yolculuğumuzun bir devamı olarak görüyoruz”

ICMA Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü kazanmalarından dolayı mutlu olduklarını dile getiren Pekineller, “Kariyerimiz boyunca klasik müzik dünyasının öncü isimleriyle beraber çalışma şansını yakalamamız, bizi her anlamda zenginleştirerek bulunduğumuz noktaya taşıdı. Bu yolculukta bize ilham veren, yolumuza ışık tutan herkese en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bilgi ve deneyimlerimizi gençlere aktardığımız eğitim misyonumuzda bizleri destekleyen herkese müteşekkiriz. Uzun aşamalardan geçerek geldiğimiz kariyer yolculuğumuzda, ülkemize de birikimlerimizi aktarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Uluslararası arenada yollarını açtığımız müzisyenleri bugün önemli konser salonlarında ve yarışmalarda kazandıkları birinciliklerle izliyoruz. Yaşamımız boyunca müziğin evrensel dilini herkesle paylaşmaya devam edeceğiz” dediler.

Klasik müzik yorumculuğunu ve sanatsal yaratıcılığı en üst düzeyde desteklemek ve klasik müziğin özgün seslerini teşvik etmek amacıyla 2011 yılından bu yana verilen ICMA Ödülleri, sahipleri ile 12 Nisan akşamı İspanya’nın València şehrindeki Palau de la Musica’da düzenlenecek geleneksel ödül töreninde buluşacak. Gecede sanat ve müzik direktörü Alexander Liebreich yönetimindeki Orquesta de València’nın ev sahipliğinde, ödül sahiplerinin katılımıyla gala konseri gerçekleştirilecek. Bu konser uluslararası televizyon kanalları tarafından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye’de “Devlet Sanatçısı” unvanının sahibi olan Pekineller, Boğaziçi Üniversitesi’nin “Onursal Doktora” unvanı ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nün yanı sıra Türkiye’de müzik eğitimine katkıları dolayısıyla Sevda-Cenap And Vakfı’nın verdiği Altın Madalya’nın da sahibi oldular. Kariyerleri uluslararası müzik çevrelerinde hayranlıkla izlenen Güher Pekinel ve Süher Pekinel, 2021 yılında sıra dışı uluslararası müzik kariyerlerinin yanı sıra, çocuklar ve gençlere yönelik müzik eğitim sistemlerindeki öncü çalışmaları sebebiyle Almanya Federal Cumhuriyeti Başkanı Frank-Walter Steinmeier’den Liyakat Nişanı aldılar.