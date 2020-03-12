Bağışıklık sistemi diğer adıyla immün sistem vücudu yabancı maddelerden koruyan bir sistemdir. Bağışıklık sisteminiz ne kadar yüksek olursa hastalıklardan o kadar çok korunur ve çabuk atlatabilirsiniz. Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde en büyük rol oynayanlar A, B, C, E, vitaminleridir. Bu vitaminler yeşil yapraklı sebzeler, turunçgiller, ceviz, kırmızı et ve yumurta gibi besinlerde bulunur. İşte güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak için yapmanız gerekenler...

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ NASIL GÜÇLÜ TUTULUR?

- Meyve ve sebze tüketmeye özen gösterin.

- Egzersizler yapın.

- Sigara kullanmayın.

- Çok fazla şeker tüketmeyin.

- Yeteri kadar uyuyun.

- Egzersiz yapın.

- Stresten uzak durun.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİREN BESİNLER NELERDİR?

- Süt ve süt ürünleri

- Et

- Yumurta

- Sebze

- Meyve

- Sarımsak

- Ispanak

- Karanfil

- Zerdeçal

BAĞIŞIKLIK SİTEMİ HASTALIKLARI

- Astım hastalığı

- Çölyak hastalığı

- Diyabet hastalığı

- Sedef hastalığı

- Behçet hastalığı